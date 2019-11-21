Исследование рынка выявило изменение стратегий, а также указывает на то, что в 2020-х годах на рынок FSS GEO выйдет 12 новых спутниковых операторов.

Свежий отчёт, подготовленный агентством Euroconsult, свидетельствует о том, что за последние пять лет на рынке появилось 11 новых провайдеров услуг фиксированной спутниковой связи (FSS). При этом два из них вышли на рынок в 2018 году.

Многие из этих компаний являются государственными, национальными операторами. Ещё 12 новых спутниковых операторов планируют выйти на рынок геостационарных (GEO) услуг FSS с начала и до середины 2020-х годов.

Среди этих двенадцати – три компании, планирующие использовать небольшие геостационарные спутники, что может свидетельствовать о новой тенденции в индустрии FSS, что отчасти объясняется появлением цифровых рабочих модулей, электрических двигателей и снижением цен на услуги запуска.

Исследование продемонстрировало то, что структура отрасли FSS остаётся сконцентрированной наверху при росте фрагментации внизу. На долю четырёх ведущих операторов (SES, Intelsat, Eutelsat и Telesat) сегодня приходится приблизительно 60% доходов индустрии, и эта доля за последние годы снизилась. Пять лет тому на долю этих компаний в совокупности приходилось 64% от доходов рынка.

За пределами первой пятёрки ландшафт рынка за минувшие пять лет стремительно менялся, и за последние пять лет в десятку лидеров вошли три новые компании. Это YahSat, China Satcom и ISRO.

Как свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования, многие операторы FSS, стремясь отвечать на запросы рынка, меняют свою инвестиционную политику, вкладывая не в стандартные спутники, а в спутники высокой пропускной способности (HTS). В период с 2014 по 2019 количество операторов FSS, эксплуатирующих HTS модули, удвоилось (с 12 до 24). При этом, согласно прогнозам, к концу 2019 года общее предложение в сфере HTS превысит два терабита в секунду.

В обзоре рынка рассматриваются проекты, находящиеся в стадии реализации – такие как группировки OneWeb, Telesat LEO и Starlink от SpaceX, а также другие проекты, которые могут быть воплощены в будущем – в частности, Project Kuiper от Amazon и китайские проекты Hongyan и Hongyun.

В 2019 году общие тенденции рынка продолжили оказывать влияние на индустрию FSS. В 2014 году, когда рынок пребывал на пике, общие доходы индустрии достигли 12.3 миллиарда долларов. В 2018 году общие объёмы рынка составили 11.5 миллиарда долларов, при годовом падении в размере 0.4%.

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