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Консорциум DVB утвердил спецификацию DVB-I – интернет-ориентированное решение для служб линейного ТВ

Борис Скуратовский
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DVB-I

DVB – индустриальный консорциум, разрабатывающий открытые, взаимосовместимые технические спецификации для систем доставки услуг цифровых медиа и вещания информирует о том, что Правлением DVB в Женеве была утверждена новая спецификация DVB-I. Спецификация была опубликована в Синей книге DVB под кодом A177.

Спецификация DVB-I должна обеспечить гарантированную доставку через интернет программ линейного телевидения, сделав его просмотр таким же надёжным и удобным для пользователя, как и стандартное эфирное телевидение. Спецификация обеспечивает возможность передачи программ линейного телевидения на любое пользовательское устройство, подключенное к стабильному каналу Интернета, и имеющее медиа-плеер (в частности, телевизоры, смартфоны, планшеты и устройства для просмотра потоковых медиа).

«Разработав интернет-ориентированное решение для служб линейного телевидения мы даём индустрии критически важное звено, подтягивающее доставку контента в экосистеме DVB до уровня, аналогичного системам радиочастотной доставки, – говорит председатель правления DVB Питер МакЭвок. – Благодаря появлению этих строительных блоков, необходимых для поиска услуг DVB-I и доставки метаданных программ, концерн DVB предлагает вещателям и операторам совершенно новые и прежде немыслимые возможности».

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Спецификация DVB-I даёт определение Списку услуг DVB-I – функции, позволяющей подключенным к Интернету устройства находить необходимые подборки линейных служб, которые можно получать через Интернет либо через эфир. Она также даёт определение методам, позволяющим извлекать данные электронных программ для этих услуг, которые могут быть интегрированы в единое согласованное предложение, доступное через общий пользовательский интерфейс.

После публикации в Синей книге DVB разработчики могут начинать работать над созданием DVB-I-совместимых клиентских программ, а вещатели и прочие поставщики контента могут предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить доступность их устройств через DVB-I.

Для ускорения имплементации DVB-I на рынке консорциум DVB объявил Запрос на предложение (RFP) для создателей эталонного приложения. В консорциуме надеются до конца года выбрать поставщика и завершить переговоры с ним, чтобы продемонстрировать первые результаты уже на DVB World 2020, который пройдёт в испанской Валенсии с 9 по 11 марта. Разработанный клиента DVB-I будет предлагаться бесплатно, на основе лицензии открытого исходника.

Спецификация DVB-I, в частности, связана с недавно утверждённой спецификацией для обнаружения услуг и программной информации, однако соответствующая экосистема охватывает и другие спецификации DVB. Потоковая спецификация DVB-DASH (код A168 в Синей книге DVB) недавно была обновлена – в неё был включен режим низкой задержки.

С DVB-I связана также разрабатываемая спецификация DVB для многоадресной потоковой передачи с адаптивным битрейтом (DVB-mABR), предназначенная для тех случаев, когда один и тот же линейный контент одновремённо доставляется через управляемые широкополосные сети на множество ресиверов. Поддержка в DVB-mABR масштабируемости на массовом рынке линейного телевидения с доставкой через интернет, снизит общую нагрузку на сеть.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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