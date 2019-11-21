Корпорация Google переведет Android на основное ядро Linux. Это не только упростит работу ряду компаний, но и поможет сократить технические расходы самой корпорации, передает Pingvin.pro.

Согласно данным, на данный момент система Android работает не на «чистом» ядре Linux. Она представляет собой модифицированную версию с дополнениями от Google, Qualcomm и MediaTek. В связи с этим на конференции Linux Plumbers инженеры Google пришли к выводу, что есть необходимость максимально приблизить ядро Android к основному ядру Linux.

«Первым этапом этого процесса является объединение как можно большего количества модификаций Android в основное ядро ​​Linux. По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android, в которое производители вносят дополнительные изменения, имеет свыше 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0. Это значительное улучшение по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда Android добавил более 60 000 строк кода поверх ядра Linux», — пишет ресурс.

Отмечается, что такие изменения поспособствуют сокращению издержек и накладных расходов на поддержку, а также принесут пользу проекту Linux в целом, повысят производительность и увеличат время автономной работы устройств. Также это позволит быстрее развёртывать обновления и снизит фрагментарность.

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