Кабинет министров до сих пор не утвердил план по реализации Стратегии кибербезопасности Украины. В связи с этим Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) подготовила новый план, рассчитанный сразу на два года, передает Телекритика со ссылкой на InternetUA.

Согласно данным, предложения в план мероприятий по реализации стратегии на 2019 год принимались до первого сентября 2018-го. Однако после, вопреки ожиданиям, Кабмин так и не утвердил план.

Вместо этого Госспецсвязь разработала новый план реализации, который охватывает остаток текущего года и весь последующий год. Когда документ будет подан на рассмотрение Кабмина, пока неизвестно.

Однако Государственная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила данный документ без каких-либо вопросов. Вероятно, утверждать отдельный план на 2019 год за месяц до его завершения — смысла не имеет, поэтому план на два года оказался самым правильным решением.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.