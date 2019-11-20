В Одесской области ведется расследование по делу провайдера, пиратившего 12 телеканалов. Ущерб от незаконной деятельности составил свыше полумиллиона гривен, сказано на сайте прокуратуры Одесской области.

Согласно данным, прокуратура объявила подозрение директору одного из провайдеров, который, пользуясь служебным положением, незаконно транслировал программы 12 телеканалов. Среди них: «1+1», «2+2», «УНИАН ТВ», «ПлюсПлюс», «ТЕТ», «Бигуди», «СТБ», «Новый канал», ICTV, «ВОТ», «М1» и «М2».

Отмечается, что свои действиями пират нанес правообладателям ущерб в размере более 500 000 гривен. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности в Закарпатской области блокировали работу двух телепровайдеров, пиративших телеканалы 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Кроме того, нарушители транслировали запрещенные российские телеканалы.

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