Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованием Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно данным, коррективы коснутся двух вещателей — программы «АМС» и телеканала Penthouse HD.

В первом случае была изменена страна-правообладатель — с Великобритании на Чешскую Республику, а также помимо русского языка вещания был установлен украинский и английский.

Что касается испанского канала Penthouse Passion — было изменено его название на Penthouse Passion.

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