После успешного выведения из строя плеера Moonwalk антипиратские организации BREIN, ACE и MPA взялись за другие сети доставки контента (CDN). Такую инсайдерскую информацию получил сайт TorrentFreak.

Журналисты сайта пообщались с сингапурской компанией по кибербезопасности Group-IB. Именно Group-IB, будучи партнером как Интерпола, так и Европола, был информатором по деятельности Moonwalk. Например, Group-IB заявляет, что на момент закрытия Moonwalk был даже больше, чем предполагали данные BREIN. BREIN утверждал, что в этой CDN хранилось более 26 000 фильмов и 10 000 ТВ-шоу, а Group-IB считает, что более корректны цифры 28258 фильмов и 14549 ТВ-шоу. Как минимум, они более точные.

Теперь же компания предоставила новую информацию о недавних судебных делах. Group-IB сообщил TorrentFreak, что еще одна крупная CDN с ворованным контентом, известная как HDGO, закрылась по инициативе BREIN и ее партнеров. Кибербезопасники считают, что эти события связаны, так как HDGO использовал часть той же инфраструктуры, что и Moonwalk.

«По сравнению с другими сетями доставки контента HDGO давал новинки быстрее и гарантировал более высокий доход владельцам пиратских сайтов», — прокомментировал Дмитрий Тюнкин, заместитель директора по борьбе с пиратством и защитой бренда в Group-IB.

Еще одна сеть доставки контента — Kodik — также закрылась в результате акции под название «Прогулка под Луной». Опять-таки, Kodik, как считают эксперты, использовал ту же инфраструктуру, что и Moonwalk с HDGO, между Moonwalk и Kodik существовало «соглашение об обмене». Так что судебные активности BREIN могут дать еще более широкий эффект.

В краткосрочной перспективе закрытие Moonwalk, HDGO и Kodik может означать серьезный удар по русскоязычному интернет-пиратству. Но Moonwalk, HDGO и Kodik были не единственными игроками на рынке, и в долгосрочной перспективе конкуренты, скорее всего, активизируются. “Кибера” говорят, что на рынке все еще есть 10 CDN с ворованным контентом, в частности, крупные игроки HDVB, VideoCDN и Collaps.

Размещение контента во всех этих сетях происходит автоматически, сайту, публикующему нелегальный контент, остается встроить плеер к себе на площадку, и получать оплату (около $0,6 за 1000 контактов). Некоторые из этих технических провайдеров CDN предлагают веб-модули, которые автоматически заполняют сайты постерами и описаниями фильмов, а в некоторых случаях даже размещают рецензии на фильм.

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