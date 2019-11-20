В России количество свободных IPv4-адресов подходит к концу. По данным интернет-регистратора RIPE NCC, запас адресов подойдет к концу уже в этом ноябре, передает Anti-Malware.

Сообщается, что проблемы с нехваткой IPv4-адресов начались еще в 2012 году. А уже в октябре текущего года стало известно, что в пуле адресов осталось всего миллион.

В RIPE NCC говорят о том, что поводов для беспокойства нет, поскольку многие провайдеры уже перешли на протокол IPv6.

«На самом деле, мы давно предвидели ситуацию с IPv4-адресами, что позволило принять контрмеры. Пользователям не стоит беспокоиться, что интернет внезапно сломается», — отмечают в RIPE NCC.

Напомним, провайдеры в Беларуси начнут поддержку протокола IPv6 со следующего года. Республика стала первой страной в мире, в которой поддержка протокола IPv6 закреплена законодательно.

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