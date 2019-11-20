Государственная служба статистики Украины опубликовала новые данные о количестве абонентов многоканального платного телевидения и интернет-связи по состоянию на 1 октября 2019 года. Представленные данные охватывают 24 области Украины, без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.

Согласно отчёту Госстата, в Украине насчитывается 2,44 млн абонентов кабельного телевидения. Наибольше количество пользователей — в Днепропетровской (152,5 тыс.), Одесской (77,6 тыс.) и Черниговской (65,9 тыс.) областях. Для сравнения, в аналогичном отчете по состоянию на 1 апреля текущего года в общей сложности насчитывалось 2,542 млн абонентов кабельного ТВ.

Услугами операторов платного спутникового телевещания пользуются 37,1 тыс. подписчиков. Также сообщается о 294,5 тыс. пользователях, которые смотрят платное интерактивное телевидение. Весной эти показатели составляли 81,3 тыс. и 281,1 тыс. соответственно.

В соответствии со статистическими данными, город Киев, Одесская и Днепропетровская области также лидируют по количеству интернет-абонентов – 1,747 млн, 1,111 млн и 259,8 тыс. соответственно. В целом же в Украине насчитывается 27,520 млн пользователей интернета.

В другом отчете Госстата говорится о том, что за январь-сентябрь 2019 года на телеком-услугах и почтовой связи удалось заработать 52,648 миллиона гривен. Из них на услугах мобильной связи — 27,721 млн грн, фиксированной телефонии — 3,465 млн грн, на услугах ШПД — 9,781 млн грн и на услугах проводного интернета — 6,166 млн грн.

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