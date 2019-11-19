«Зеонбуд» анонсировал появление 24 платных телеканалов в сети общенационального цифрового вещания T2.

Компания «Зеонбуд», которая является национальным оператором цифрового телевещания T2, анонсировала запуск нового платного пакета, в котором зрителю будут доступны 24 тематических телеканала. При этом те телеканалы, которые уже вещают в сети T2, продолжат оставаться бесплатными.

«В 2020 году в сети T2, в дополнение к 32-ум бесплатным каналам, запланирован запуск пакета из 24 платных познавательных каналов в кодированном режиме. Телезрители будут самостоятельно решать, нужно им пользоваться дополнительной опцией или нет», – уточняется в сообщении пресс-службы «Зеонбуд».

Напомним, «Зеонбуд» – частная компания, которая является оператором общеукраинской сети наземного цифрового телевидения в стандарте DVB-T2.

После начала трансляции телеканалов в T2 их сигнал был закодирован и принимать его можно было только на специальных телеприставках. Впрочем, с января 2015 кодирование сигнала было отменено, что дало право зрителям самим выбирать приемник для просмотра программ эфирного цифрового ТВ.

Напомним, что с января 2020 года украинские медиагруппы закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов, что сделает невозможным их бесплатный просмотр по средствам спутникового вещания.

Отметим также, что ранее «Зеонбуд» закодировал транспортный спутниковый сигнал.

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