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Netflix на телевизоре Samsung
Фото: Chesnot/Getty Images/Techbook
В следующем месяце какая-то часть смарт-телевизоров, произведенных компанией Samsung, перестанет поддерживаться платформой Netflix.

Приложение Netflix, установленное или совместимое со смарт-телевизорами Samsung, произведенными в 2010 и 2011 годах (линейки C и D) и, возможно, продававшимися на протяжении многих последующих лет, перестанет работать уже 2 декабря – предупреждают в Samsung. В пресс-релизе, выпущенном компанией по этому поводу, утверждается, что данные модели телевизоров продавались исключительно на территории США и Канады, но не исключено, что какое-то количество таких телевизоров могло оказаться и на европейском континенте.

Ведущий производитель смарт-телевизоров в своём разъяснении посоветовал пользователям, которых затронет данная проблема, подумать о покупке игровой консоли, потокового медиа-проигрывателя, сет-топ-бокса или прочих устройств, поддерживающих приложение Netflix, дабы продолжать смотреть контент платформы.

Представитель пресс-службы Netflix в качестве причин изменений назвал технические изменения. «Мы уведомили всех пользователей, которых затронула проблема, предоставив им информацию о дополнительных устройствах, которые мы поддерживаем. Таким образом, они смогут и дальше продолжать наслаждаться просмотром контента Netflix», – добавил представитель компании.

Пока не ясно, какое количество пользователей затронут данные изменения. Представитель пресс-службы Netflix заявил о том, что с этой проблемой столкнётся «небольшое количество владельцев телевизоров». Компания Samsung, согласно оценкам ряда экспертов, является мировым лидером по производству смарт-телевизоров.

Напомним – несколькими неделями ранее компания Netflix сообщала о том, что с 1 декабря прекратит поддержку отдельных моделей устройств от компании Roku. В частности, возможность доступа к контенту платформы потеряют пользователи таких устройств как Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player и Roku XD Player.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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