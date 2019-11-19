В следующем месяце какая-то часть смарт-телевизоров, произведенных компанией Samsung, перестанет поддерживаться платформой Netflix.

Приложение Netflix, установленное или совместимое со смарт-телевизорами Samsung, произведенными в 2010 и 2011 годах (линейки C и D) и, возможно, продававшимися на протяжении многих последующих лет, перестанет работать уже 2 декабря – предупреждают в Samsung. В пресс-релизе, выпущенном компанией по этому поводу, утверждается, что данные модели телевизоров продавались исключительно на территории США и Канады, но не исключено, что какое-то количество таких телевизоров могло оказаться и на европейском континенте.

Ведущий производитель смарт-телевизоров в своём разъяснении посоветовал пользователям, которых затронет данная проблема, подумать о покупке игровой консоли, потокового медиа-проигрывателя, сет-топ-бокса или прочих устройств, поддерживающих приложение Netflix, дабы продолжать смотреть контент платформы.

Представитель пресс-службы Netflix в качестве причин изменений назвал технические изменения. «Мы уведомили всех пользователей, которых затронула проблема, предоставив им информацию о дополнительных устройствах, которые мы поддерживаем. Таким образом, они смогут и дальше продолжать наслаждаться просмотром контента Netflix», – добавил представитель компании.

Пока не ясно, какое количество пользователей затронут данные изменения. Представитель пресс-службы Netflix заявил о том, что с этой проблемой столкнётся «небольшое количество владельцев телевизоров». Компания Samsung, согласно оценкам ряда экспертов, является мировым лидером по производству смарт-телевизоров.

Напомним – несколькими неделями ранее компания Netflix сообщала о том, что с 1 декабря прекратит поддержку отдельных моделей устройств от компании Roku. В частности, возможность доступа к контенту платформы потеряют пользователи таких устройств как Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player и Roku XD Player.

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