Власти США выдали местным технокомпаниям новое разрешение на сотрудничество с Huawei сроком на 90 дней. Об этом пишет НВ.

Сообщается, что очередное продление лицензии трактуется администрацией президента как временная мера, необходимая компаниям. Производители и потребители смогут пользоваться услугами Huawei, однако за китайской компанией будет продолжаться пристальное наблюдение, во избежание угрозы для госбезопасности.

«Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт чувствительных технологий, чтобы гарантировать, что наши инновации не будут использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, после выхода указа Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei власти США решили временно «помиловать» Huawei, выдав ей лицензию сроком на 90 дней для работы на территории Америки. В августе, когда срок действия разрешения истек, Министерство торговли США приняло решение его продлить еще на 90 дней.

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