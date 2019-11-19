В Швеции планируют отложить внедрение 5G. Такое решение приняло Агентство Почты и Телекоммуникаций в связи с возможностью внедрения нового закона, связанного с телекоммуникациями, передает REGNUM.

Сообщается, что летом член Социал-Демократов и министр по вопросам цифровизации Андерс Игеман предложил новый закон, направленный на укрепление безопасности 5G. Он провозглашает запрет на поставку телеком-оборудования для некоторых компаний.

В частности, запрет распространяется на компании, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Конкретные бренды не упоминаются, однако, предполагается, что речь идет о Huawei.

Отмечается, что представленный законопроект может быть внедрен уже в ближайшие годы. В связи с этим, график внедрения 5G в Швеции может оказаться под угрозой.

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