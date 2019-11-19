Компания Pirelli представила «умные» автомобильные шины, которые могут «связываться» с водителем при помощи технологии 5G. Сервис, получивший название ADAS, был представлен на мероприятии 5G Path of Car-to-Everything Communication, передает Topof.ru.

Сообщается, что организаторами демонстрации выступили Pirelli, Ericsson, Audi, Tim, Italdesign и KTH. В рамках мероприятия компании показали, как при помощи шин 5G с высокой скоростью передачи информации автомобиль предвидел риск аквапланирования и поделился этими данными с машиной, движущейся рядом.

«Благодаря потенциалу сетей 5G Pirelli может интегрировать шину в широкую коммуникационную среду новой экосистемы автомобильных перевозок, тем самым активно участвуя в разработке решений и услуг для повышения мобильности и систем автономного вождения», — пишет ресурс.

Поскольку шина непосредственно контактирует с трассой, она может собрать наибольшее количество информации об окружающей действительности. Благодаря этому, автомобилисты смогут передвигаться с бОльшим комфортом и экономией, при этом нанося меньший вред окружающей среде.

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