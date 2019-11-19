lifecell запатентовал новый громкий рекламный лозунг. «Идеальный интернет» — так звучит новый слоган компании, передает Nag.ru.

Согласно данным, в августе в Укрпатент поступили заявки на патентование знаков «Идеальный интернет» и «Есть lifecell. Есть идеальный интернет». Компании часто используют подобные «уловки», чтоб выглядеть более привлекательными для клиентов на фоне своих конкурентов.

«»Идеальный интернет» от lifecell — заявление громкое. Сомнительно, что конкуренты потерпят факт использования такого слогана в рекламных кампаниях lifecell. Впрочем, от старта рекламы и до решения регулятора все равно пройдет достаточно времени, чтобы достучаться абонентов», — пишет ресурс.

Отмечается, что у lifecell уже были подобные слоганы ранее. К примеру, в 2016 компания регистрировала знаки «Интернет везде», «Все будет интернет».

Напомним, в начале месяца lifecell анонсировал запуск eSIM. Абоненты уже могут предварительно заказать услугу на сайте оператора.

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