В воскресенье с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая на проектную орбиту были запущены два мультимедийных спутника.

17 ноября с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-востоке Китая в 10:00 по Гринвичу (18:00 по местному времени) при помощи ракеты Kuaizhou-1A (KZ-1A) на орбиту были запущены два спутника – KL-α-A и KL-α-B.

Оба спутника являются совместными международными коммерческими проектами, реализуемыми Академией инновационных решений для микроспутников при Китайской академии наук. Главным образом, они будут использоваться для тестов технологии связи в Ka-диапазоне, которые будет проводить компания из Германии. Впрочем, её название пока не сообщается.

В рамках миссии два спутника серии KL-Alpha были выведены на Низкую околоземную орбиту (один – на круговую орбиту на высоте 1050 км, другой – на орбиту 1050 x 1425 км; обе орбиты – с наклоном 86 градусов).

Ракета Kuaizhou-1A – четырёхступенчатая твердотопливная ракета, разработанная Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASIC) и выпускаемая Китайской Космической группой Sanjiang (известна также как Expace Corporation).

Ракета, которую в CASIC называют надёжной и рентабельной, может выводить до 200 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту на высоту 700 км.

Ракета Kuaizhou-1A разработана на базе ракеты Kuaizhou-1, впервые запущенной 25 сентября 2013 года. Ракета данного типа запускалась в космос дважды – в 2013 и 2014 году, в рамках миссий быстрого выполнения задач.

Ракета KZ-1A имеет высоту в 20 метров, массу при запуске 30 тонн, а её максимальный диаметр составляет 4 метра. Двигатель её первой ступени имеет диаметр 1.4 метра и общую массу 16 621 кг.

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