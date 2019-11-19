Киевстар упростил условия подключения для бизнес-клиентов. Теперь оформить договор можно не только в фирменных магазинах оператора, но и в магазинах-партнерах, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, подключить услуги Киевстар можно во всех магазинах сети Алло, Жжук, Ringoo, МТА (Мультимедіа) Fishki.ua, Комп’ютерний Всесвіт, Кібернетики та Вухо.ком.

Напомним, в начале месяца оператор сообщал об успехах развертывания сети NB-IoT в Украине — на данный момент она доступна уже в пяти областях. Киевстар ведет переговоры о реализации комплексных решений с крупными промышленными компаниями и городскими администрациями областных центров.

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