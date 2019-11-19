Huawei планирует протестировать безопасность собственных устройств с помощью взлома. Компания предложила известным хакерам и специалистам по кибербезопасности денежное вознаграждение за каждую обнаруженную уязвимость, передает Лига.Tech.

Сообщается, что, в зависимости от размера обнаруженной бреши, Huawei выплатит взломщикам от 1000 до 200 000 евро. Компания намерена провести проверки не только существующих моделей, но и тех, чей выпуск только планируется.

О запуске программы по поиску уязвимостей Huawei объявила на мероприятии, посвящённом проблемам безопасности мобильных устройств на Android. Компания назвала конкретные условия, выполнив которые, хакеры смогут получить вознаграждение.

Прежде всего, взломщики должны получить удаленный доступ к устройству без каких-либо манипуляций со стороны его владельца. А чтобы уязвимость получила высокую степень опасности, специалисты должны полностью взломать устройство, имея к нему прямой доступ.

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