Аналитики из IHS Markit считают, что уже сегодня смартфоны с жидкокристаллическими дисплеями уходят в прошлое. По прогнозам, уже к 2023 году более половины всех мобильных устройств на мировых рынках будут иметь AMOLED-экраны, передает 3Dnews.

Согласно данным, в текущем году поставка смартфонов с дисплеями на органических светодиодах достигла 486 миллионов единиц. Это на 17% больше, нежели было зафиксировано годом ранее.

По словам старшего директора IHS Markit Хироши Хаясе, это связано с желанием производителей выделиться на фоне конкурентов, в связи с перенасыщением рынка. Опираясь на спрос, многие компании приняли решение сосредоточиться на AMOLED-дисплеях для своих устройств.

«Из-за того, что глобальный рынок смартфонов продолжает находиться в насыщенном состоянии, рост продаж замедлится. Чтобы повысить продажи, многие компании в 2019 году сконцентрировались на создании устройств с поддержкой 5G. Тем не менее, потребительский спрос на 5G-смартфоны весьма ограничен, в связи с чем производители сместили своё внимание на повышение привлекательности выпускаемой продукции, предлагая модели с AMOLED-дисплеями», — считает Хироши Хаясе.

В дальнейшем аналитики прогнозируют смартфонам с AMOLED-дисплеями еще больший рост. Кроме того, ожидается, что производители расширят модельный ряд, предлагая пользователям более широкий выбор. В частности, предполагают, что все модели iPhone 2020 года будут оснащены AMOLED-дисплеями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.