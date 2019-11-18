Xiaomi обеспечит поддержкой 5G все свои смартфоны, дороже 285 долларов. То есть, пользователи смогут менее чем за 300 долларов купить устройство с поддержкой связи пятого поколения, передает Ixbt.com.

Такое заявление сделал генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на конференции China Mobile Global Partner 2019 года. Он отметил, что впредь компания будет всячески способствовать продвижению смартфонов с технологией 5G.

Отмечается, что Xiaomi действует согласно своей стратегии 5G + AIoT. Она подразумевает, что компания, помимо 5G, также направлена на активное развитие устройств интернета вещей с искусственным интеллектом.

Напомним, в Китае смартфоны Xiaomi вошли в топ-пять самых поставляемых 5G-устройств за прошедший квартал. Всего в КНР завезли порядка полумиллиона мобильных телефонов с поддержкой стандарта нового поколения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.