Крупнейшие американские провайдеры услуг платного ТВ потеряли за последний квартал более 1.7 миллиона подписчиков.

Такие данные следуют из нового отчёта, подготовленного компанией Leichtman Research Group, и это значительно больше 975 000 подписчиков, потерянных в третьем квартале 2018.

При подготовке отчёта использовались данные, полученные от ведущих провайдеров платного ТВ, которые представляют примерно 93% рынка. В общей сложности абонентская база этих операторов насчитывает приблизительно 84.8 миллиона подписчиков.

В третьем квартале 2019 года спутниковые платформы потеряли 1 140 000 подписчиков; для равнения, чистые потери за аналогичный период прошлого года составили примерно 725 000 подписчиков. Потери абонентов семью ведущими кабельными компаниями были менее значительными – около 410 000 абонентов видеоуслуг (при 245 000 в третьем квартале 2018).

Отображением тенденции к изменению потребительских предпочтений стало смещение интереса к службам vMVPD – абонентские базы компаний Sling TV и AT&T NOW выросли в общей сложности примерно на 20 000 подписчиков. Впрочем, это всё же меньше, чем 75 000 новых подписчиков в третьем квартале 2018.

Если говорить о конкретных операторах, то, к примеру, компания Comcast – крупнейшая сеть по количеству пользователей – потеряла 238 000 подписчиков, и теперь её абонентская база составляет 21.5 миллиона человек.

В компании чётко осознают данную тенденцию к сокращению числа подписчиков, и всё активнее сосредотачивают внимание на секторе OTT. Во время недавней телеконференции генеральный директор компании Браян Робертс особо отметил недавний запуск компанией Comcast платформы Flex OTT, назвав её «четвёртой опорой» компании.

Чистые потери компании AT&T за третий квартал составили приблизительно 1 370 000 подписчиков и коснулись трёх принадлежащих ей служб платного телевидения (DIRECTV, AT&T U-verse и AT&T NOW). Это более чем на одни миллион превышает показатели, отмеченные в третьем квартале 2018 года (295 000).

Президент и старший аналитик компании Leichtman Research Group Брюс Лайхтман говорит: «Это уже пятый квартал подряд, когда в индустрии платного телевидения отмечаются рекордные чистые потери. Компания AT&T, ведущий провайдер услуг платного ТВ в США, сообщила о 79% чистых потерь за квартал – при 30% чистых потерь за третий квартал 2018. Эти изменения в значительной степени связаны со стратегическим решением компании AT&T уделять большее внимание удержанию и привлечению более прибыльных подписчиков».

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