Xiaomi Mi8 Lite отличается от Xiaomi Mi 8 6/64Gb большим разрешением экрана (у модели Lite 2280х1080, у Xiaomi Mi 8 6/64Gb— 2248х1080), разрешением селфи камеры (24 Мп против 20 Мп), меньшим весом (169 г, против 175 г). Облегченная модель не поддерживает NFC (для многих пользователей это некритично), имеет емкость аккумулятора меньше на 50 mAh. Обе модели поддерживают быструю зарядку.

Различия между Xiaomi Mi8 Lite и Redmi Note 5

У Mi8 Lite больше диагональ экрана 6,26 дюймов, в то время как у Redmi Note 5 она 5,99, выше разрешение экрана (2280х1080 против 2160х1080) и меньше вес (169 г против 181 г), улучшенная селфи-камера на 24 Мп вместо 13 Мп, но зато отсутствуют слоты расширения (у Redmi Note 5 — поддержка карт до 256 Гб, слот MicroSD). Разнообразные аксессуары к нему можно найти в интернет-магазине — вот ссылка. Емкость аккумулятора у облегченного смартфона уступает аналогичному параметру соперника на 50 mAh. Зато у Mi8 установлен андроид 8.1, в то время как у Redmi — версия 7.1. Если можете пережить отсутствие ИК-порта и разъема для наушников 3,5 мм, то берите Mi8 Lite.

Если сравнить с Xiaomi Mi 8 SE

Mi8 Lite радует:

большей диагональю экрана — 6,26 дюймов ( у Xiaomi Mi 8 Se она 5,88);

более высоким разрешением — 2280х1080 (2246х1080 у Xiaomi Mi 8 Se );

фронтальной камерой 24 Мп (камера Xiaomi Mi 8 Se —20 Мп);

емкостью батареи — 3350 мАч ( 3120 мАч — Xiaomi Mi 8 Se).

Mi 8 SE меньше весит на 5 г, имеет инфракрасный порт, разъем для наушников 3,5 мм. У обеих моделей поддерживается быстрая зарядка, установлена операционка Android 8.1, отсутствует NFC.

В чем разница между Xiaomi Mi 8 Lite и такой же моделью с приставкой Global

По тесту производительности Antutu версия Глобал демонстрирует больший показатель 133214 против 111214, что на 19.78% быстрее. Иных различий не обнаружено.

Mi A2 или Mi 8 Lite

Производительность Xiaomi Mi A2 по тесту Antutu составляет 143277 против 111214, которые показала облегченная модель Mi 8. Зато у последней шире экран — 6,26, в то время как экран Xiaomi Mi A2 — 5,99, а также его разрешение — 2280х1080 против 2160х1080.

У Mi A2 получше задняя камера — 20 Мп (в нашей модели она 12 Мп), имеются слоты расширения с поддержкой карт до 256 Гб, микроSD, вес легче на 5 грамм, ИК порт. Зато у модели Mi 8 Lite селфи камера 24 Мп (в то время как у А2 20 Мп) и более емкий аккумулятор (3350 мАч против 3010 мАч).

Чем различаются Mi5S Plus и Mi 8 Lite

Mi5S Plus производительнее — по тесту на этот параметр модель набрала 164119 против 112114, задняя камера на 1 Мп лучше (13 Мп), аккумулятор мощнее (3800 мАч, в то время как у Mi5S Plus показатель 3350 мАч), имеется NFC, ИК-порт, разъем для наушников 3,5 мм, но экран имеет меньшую диагональ (5,7 дюймов против 6,26), меньшее разрешение экрана (1920х1080 против 2280х1080). Достоинством Mi 8 Lite также является безрамочность, чем не может похвастать Mi5S Plus. У облегченной модели Mi 8 селфи камера 24 Мп, в то время как у Mi5S всего 4 Мп.

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