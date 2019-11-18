Медиа-коммуникационный союз (МКС) совместно с Роскомнадзором обяжут интернет-ресурсы отчитываться о своей аудитории, установив специальные государственные счетчики. Онлайн-кимнотеатры и новостные агрегаторы, которые откажутся соблюдать новые требования, будут лишены права размещать у себя рекламу, передает CNews.

Сообщается, что соответствующие поправки, обязующие интернет-ресурсы передавать организации-регулятору данные об аудитории, будут внесены в законы «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных».

Зафиксированное при помощи государственных счетчиков число пользователей будет передаваться в специальную организацию. Роскомнадзор пока не решил, какая компания будет этим заниматься, но уже готовится провести тендер. Это должна быть организация с долей иностранного владения не более 20%.

По мнению экспертов, поправки в законы не возымеют единогласной поддержки членов Медиа-коммуникационного союза, поскольку речь идет о доступе к огромной базе данных по клиентам.

«Операторов связи смущает мысль, что уполномоченная организация будет иметь доступ к большим данным российского сегмента интернета, которые сможет использовать в коммерческих целях. Если поправки будут приняты, индустрия измерений «уйдет в серую зону», а продажи рекламы будут осуществляться через иностранные сети, считают эксперты», — пишет ресурс.

Напомним, на прошлой неделе российским властям предложили обязать граждан при выходе в интернет регистрироваться по паспорту. Инициатор идеи — президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков — уверен, что это поможет обнаружить нарушителей в сети.

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