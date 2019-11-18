Samsung получила патент на создание смартфона с интересным дизайном. Устройство получит 3D-дисплей и функцию Side-Touch, передает 3Dnews.

Сообщается, что фронтальная панель нового смартфона от Samsung будет полностью безрамочной — экран устройства будет загнут назад по всем сторонам. Более того, использование технологии Side-Touch предусматривает систему бокового управления. То есть, на боковых (загнутых) частях дисплея могут отображаться пиктограммы приложений, иконки для доступа к сообщениям, галерее и пр.

Когда южнокорейский производитель намерен запустить полномасштабное производство, пока не сообщается. Предположительно, 3D-дисплей и функция Side-Touch будут доступны в линейке устройств Galaxy.

Более того, в патентной документации говорится о том, что вышеупомянутая технология может быть использована не только в смартфонах, но и в планшетах, «умных» часах, портативных консолях и даже телевизорах Samsung.

Напомним, в следующем году мир увидит новую линейку телевизоров компании Samsung — Zero Bezel. По предварительным данным, модели будут безрамочными.

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