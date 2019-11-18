Верховная Рада урезала выплаты из госбюджета для «Общественного». Вместо ожидаемых 2 миллионов гривен вещателю выделят 1,7 миллиона гривен, передает Телекритика.

В итогах Комитета по второму чтению в пункте 13.2.1. сказано: «уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе «Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (код 3802080) на 300 млн грн».

Ранее говорилось о том, что в 2020 году «Общественному» понадобится около 2 миллионов гривен. В частности, вещатель планировал половину этих денег потратить на производство контента.

Напомним, в июле заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Кабмин не станет урезать финансирование «Общественного», однако взамен вещатель должен доказать целесообразность выделенных средств результатами своей работы.

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