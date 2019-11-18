Китай подключил к спутниковому ТВ деревни Камеруна

В прошлый четверг китайские дипломаты передали заказчикам проект спутникового телевизионного вещания для сёл в Камеруне. Об этом пишет издание Xinhua.

«Благодаря данному проекту жители 300 сёл в Камеруне – независимо от того, насколько они отдалены от центра страны – смогут смотреть программы спутникового телевидения с хорошим качеством изображения и богатым контентом», – заявил посол КНР в Камеруне Ван Инну во время церемонии, проходившей в пригороде столицы Камеруна – города Яунде.

Данный проект, начатый в сентябре, является очередным шагом на пути к укреплению тесных отношений между Камеруном и Китаем, – заявил генеральный секретарь Министерства связи Камеруна Феликс Зого.

«Успех проекта, несомненно, свидетельствует о глубоком и плодотворном сотрудничестве между нашими странами, которое приносит выгоду им обеим», – добавил Зого.

Проект является частью совместных программ, согласованных на Йоханнесбургском саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2015 году, в ходе которого китайское правительство обязалось предоставить возможность смотреть спутниковое телевидение жителям 10 000 африканских деревень.

Напомним, ранее сообщалось об отправке трёх китайцев за решётку из-за продажи нелегальных спутниковых телеприставок на территории Китайской Народной Республики (КНР).

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