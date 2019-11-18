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Китай подключил к спутниковому ТВ деревни Камеруна

В прошлый четверг китайские дипломаты передали заказчикам проект спутникового телевизионного вещания для сёл в Камеруне. Об этом пишет издание Xinhua.

«Благодаря данному проекту жители 300 сёл в Камеруне – независимо от того, насколько они отдалены от центра страны – смогут смотреть программы спутникового телевидения с хорошим качеством изображения и богатым контентом», – заявил посол КНР в Камеруне Ван Инну во время церемонии, проходившей в пригороде столицы Камеруна – города Яунде.

Данный проект, начатый в сентябре, является очередным шагом на пути к укреплению тесных отношений между Камеруном и Китаем, – заявил генеральный секретарь Министерства связи Камеруна Феликс Зого.

«Успех проекта, несомненно, свидетельствует о глубоком и плодотворном сотрудничестве между нашими странами, которое приносит выгоду им обеим», – добавил Зого.

Проект является частью совместных программ, согласованных на Йоханнесбургском саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2015 году, в ходе которого китайское правительство обязалось предоставить возможность смотреть спутниковое телевидение жителям 10 000 африканских деревень.

Напомним, ранее сообщалось об отправке трёх китайцев за решётку из-за продажи нелегальных спутниковых телеприставок на территории Китайской Народной Республики (КНР).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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