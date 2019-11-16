Ежегодно 16 ноября украина празднует День работников радио, телевидения и связи. Именно в этот день в 1924 году в Харькове в эфире прозвучала первая радиопередача. С тех пор радиожурналисты, телевизионщики и представители интернет-СМИ отмечают этот день как профессиональный праздник.

Этот день также отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

День работников радио, телевидения и связи установлен Указом Президента Украины № 667/94 от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

Национальная система связи и информатизации Украины объединяет в себе более 7 000 операторов и провайдеров, включенных в Государственный реестр, а также 148 образовательных центров, воспитывающих и тренирующих специалистов в области информационных технологий и связи. Сегодня в Украине насчитывается более 300 радиостанций, 32 телеканала, вещающих в стандарте DVB-T2, и более 100 телеканалов, транслирующихся со спутника.

Редакция Mediasat поздравляет с праздником всех работников радио, телевидения и связи! Мы желаем коллегам вдохновения, развития, благосостояния и благополучия! А также громких новостей, качественной информации, успешных эфиров и много верных читателей, слушателей и зрителей!

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