StarLightMedia удалось отключить свои каналы на международных сервисах, нелегально транслирующих контент медиагруппы для русскоязычной аудитории. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StraLightMedia Николай Фаенгольд.

Речь идет о сервисах galaktyka.tv и newru.tv. По словам Фаенгольда, отключить каналы StarLightMedia на этих ресурсах удалось при помощи платежной системы Visa.

«Команда по борьбе с пиратством StarLightMedia во главе с Dmitriy Levin с помощью платёжной системы Visa добилась отключения наших каналов в крупных международных сервисах galaktyka.tv и newru.tv», — говорится в сообщении.

При этом, как отметил сам Фаенгольд, вполне вероятно, что в скором времени пираты смогут сменить банк и включить каналы StraLightMedia снова. Но, тем не менее, борьба с пиратами возымела результаты.

Напомним, в сентябре прокуратура Львовской области при помощи ведущих медиагрупп Украины (1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина») пресекла работу пиратского OTT-сервиса «Твое ТВ». Ресурс предоставлял нелегальный доступ к 15 телеканалам, а общий ущерб от его работы составил порядка 2 миллионов гривен.

Тем не менее, «Твое ТВ» возобновил деятельность после того, как был «накрыт» прокуратурой. Ресурс продолжает работать, предоставляя зрителям доступ к более 700 международным каналам. Контент украинских медиагрупп был удален.

В октябре Галицкий районный суд города Львов назначил подготовительное судебное заседание по делу OTT-сервиса «Твоё ТВ».

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