Онлайн-кинотеатр Okko заключил соглашение с медиакомпанией Viacom International Media Networks. Теперь зрители Okko смогут получить доступ к контенту каналов Nickelodeon и Nick Jr. в формате видео по запросу, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, речь идет о нескольких сотнях эпизодов известных мультсериалов Viacom. Среди них: «Щенячий патруль», «Мой шумный дом», «Даша-путешественница», «Шиммер и Шайн», «Вспыш и чудо-машинки» и другие.

Как сообщила старший вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Грузии, Украине, странах Балтии и СНГ Елена Балмонт, соглашение с Okko является одной из крупных сделок медиакомпании в направлении цифровой дистрибуции контента.

«Сегодня Viacom активно развивает направление цифровой дистрибуции контента и уже заключил несколько крупных успешных сделок. Мы рады начать сотрудничество с Okko, одним из ведущих игроков на российском рынке онлайн-кинотеатров и лидером по платной модели монетизации», — отметила она.

В свою очередь для Okko очевидная выгода сотрудничества заключается в возможности предоставлять зрителям как можно больше разнообразного контента. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра Ивана Городецкого, контент Viacom уже доступен пользователям, а смотреть его можно с любого устройства, даже на игровых консолях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.