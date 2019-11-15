«Союзмультфильм» запускает продолжение мультсериала «Ну, погоди!». Новый сезон будет насчитывать 26 серий, первая из которых выйдет уже летом следующего года, передает Радио Свобода.

Мультсериал, вышедший 6 мая 1969 года, изначально представлял собой трехминутные сюжеты в журнале «Веселая карусель». Позже, с подачи директора студии Михаила Валькова, они переросли в отдельные «большие» серии.

Последний 18-й выпуск «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» выпустил в 1994 году. В 2005–2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия «Кристмас Филмз».

По данным исследования ВЦИОМ, «Ну, погоди!» является одним из популярнейших мультфильмов России — его смотрели 98% россиян. В 2016 году 59% респондентов выбрали его как свой любимый, в текущем году этот показатель составил 65%.

Напомним, в июне легендарный мультсериал отпраздновал юбилей — «Ну, погоди!» исполнилось 50 лет.

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