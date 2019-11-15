Мировой рынок Bluetooth-колонок – Глобальный индустриальный анализ и прогноз (2018 – 2026)

К 2026 году стоимость глобального рынка Bluetooth колонок вырастет до 37.7 миллиарда долларов (при 4.7 миллиарда долларов в 2017 году) при CAGR на уровне 26.03%.

Рынок Bluetooth-колонок сегментирован по типам, по каналам дистрибуции, конечным пользователям и регионам.

В разрезе типов рынок Bluetooth колонок разделён на рынок стационарных и переносных колонок. Как ожидается, портативным Bluetooth-колонкам в прогнозируемый период будет принадлежать большая доля рынка – в силу улучшения системы питания благодаря использованию литиево-ионных батарей, улучшения качества передачи звука, роста спроса на беспроводную связь, роста использования смартфонов и технологических достижений.

В разрезе каналов дистрибуции рынок Bluetooth-колонок разделяется на онлайн и оффлайн. Предполагается, что на долю онлайн-дистрибуции в прогнозируемый период будет приходиться наибольшая часть рынка, поскольку розничная торговля в Интернете предоставляет большие скидки и более широкие возможности для совершения покупок. Кроме того, онлайн-платформа становится популярной в силу того, что она обеспечивает доставку заказанных товаров до порога. Кстати, если вас интересует колонка Bluetooth оптом, то вы можете посетить интернет-магазин ITSELLОПТ.

В разрезе конечного пользователя рынок Bluetooth-колонок разделяется на рынок колонок для домашнего и коммерческого использования. Ожидается, что колонки для домашнего использования будут занимать наибольшую часть рынка в силу роста использования смарт-технологий, количества доступных на рынке инновационных колонок, росту интереса к проектам из серии «умный дом», а также таким функциям, как беспроводное подключение и связь с ПК и смартфонами.

Основными движущими факторами, стимулирующими рост рынка, являются улучшение качества звука, растущий спрос на беспроводные подключения, рост использования смартфонов, ускорение технического прогресса, повышенный спрос на товары бытовой электроники – такие как мобильные телефоны, музыкальные системы и прочие. Также немалую роль играют инвестиции, вкладываемые производителями в исследование и развитие, рост потребности в колонках для дома и улицы, растущее проникновение беспроводных технологий при одновременном расширении возможностей аккумуляторов для гаджетов.

В плане регионов рынок разделён на такие сегменты, как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, а также на Ближний Восток и Африку. Согласно оценкам экспертов, Северная Америка в прогнозируемый период получит наибольшую долю рынка в силу развития в данном регионе технологий, расширения инноваций в сфере электроники, роста инвестиций в исследования и разработку.

Основными игроками на мировом рынке Bluetooth колонок являются такие компании, как Beats Electronics, Bose, Harman, Samsung, Sony, Altec Lansing, Avnera, Braven, Cambridge SoundWorks, Creative Technology, Denon Electronics, Jawbone, JBL, JVC Kenwood, LG Electronics, Logitech International, Panasonic, Koninklijke Philips, Pioneer, Plantronics, Sennheiser, Sharp, Shure, Sonos и Supersonic. Крупные компании разрабатывают передовые технологические решения и выпускают новые продукты, стремясь оставаться конкурентоспособными на рынке. Среди прочих конкурентных стратегий — слияния и поглощения, а также разработка новых продуктов.

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