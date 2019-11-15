Видеосервис MEGOGO запускает серию технологических мастер-классов «MEGOGO IT&Media Marathon», которые будут состоять из пяти событий, каждое из которых расскажет об инновационном продукте от идеи до ее реализации. Каждый четверг руководители четырех направлений MEGOGO будут говорить о технологиях, которые меняют контент и формируют новые привычки пользователей, о продуктах и процессе их создания. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.

Уже в следующий четверг, 21 ноября, состоится первый мастер-класс. Директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков расскажет о продуктах, что опережают рынок, объяснит, как менять реальность и создавать собственные рынки. Посетители мероприятия узнают о том, как создаются идеи для нашего рынка, особенности поведения и привычки аудитории, какие продукты смогут захватить внимание потребителей, а какие – нет.

Следующее мероприятие состоится 28 ноября. Его спикером станет CIO MEGOGO Дмитрий Мелков, который будет говорить, как создать продукт: какие преимущества в создании собственных технологических решений в противовес приобретения готовых.

Далее, 5 декабря, Software Architect/Team Lead веб-департамента MEGOGO Дмитрий Коваленко расскажет о важности правильного выбора подхода к работе, языка программирования и другого.

Затем, 12 декабря, Владимир Смирнов, арт-директор MEGOGO и соучредитель киевского дизайн-бюро Spilka, расскажет, как сделать так, чтобы визуально продукт нравился даже самому взыскательному пользователю.

Финальный мастер-класс состоится 19 декабря. В фокусе будут инновационные тренды и новая эра потребления. Сразу два спикера – Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии, и Дмитрий Мелков, CIO, расскажут, как технологии меняют бизнес, какие параметры в будущем будут влиять на потребление контента и как он будет изменяться под влиянием технологий.

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Все пять мероприятий «MEGOGO IT&Media Marathon» пройдут в инновационном HUB 4.0 по адресу Ярославский переулок, ⅓. Начало в 20:00. Подробнее о мероприятиях и регистрации – узнавайте по ссылке или в Facebook. Каждое событие станет интересно всем, кто хочет менять технологии и внедрять новые идеи.

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