Сорок пять процентов молодых литовцев намеренно скачивали контент из нелегальных источников в интернете, и данный показатель – наибольший в ЕС, – говорится в исследовании Европейского бюро интеллектуальной собственности (EUIPO).

В целом, более половины молодых европейцев (51%) заявляют о том, что никогда не скачивали никакой пиратский контент из сети. Подобное исследование, проведенное в 2016 году, дало показатель в 40%.

В рамках исследования, проводимого EUIPO, опрашивались молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, проживающие в 28 странах ЕС, опрашивались по поводу их привычек, связанных с использованием интернета, и, в частности, скачивания или стриминг фильмов, телесериалов и музыки с нелегальных сайтов.

Среди литовцев оказалось наибольшее количество нарушителей: 45% опрошенных признали факт намеренного использования нелегальных сайтов в интернете (в 2016 – 40%), и лишь 29% заявили о том, что никогда не пользовались пиратским контентом.

За литовцами следуют молодые эстонцы (39% намеренных нарушителей), греки и португальцы (34%).

Согласно исследованию, в наименьшей степени интернет-пиратство распространено в Германии, где лишь 13% молодых пользователей намеренно скачивали нелегальный контент, Великобритании (14%), на Мальте (15%) и в Румынии (18%).

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