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Сорок пять процентов молодых литовцев намеренно скачивали контент из нелегальных источников в интернете, и данный показатель – наибольший в ЕС, – говорится в исследовании Европейского бюро интеллектуальной собственности (EUIPO).

В целом, более половины молодых европейцев (51%) заявляют о том, что никогда не скачивали никакой пиратский контент из сети. Подобное исследование, проведенное в 2016 году, дало показатель в 40%.

В рамках исследования, проводимого EUIPO, опрашивались молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, проживающие в 28 странах ЕС, опрашивались по поводу их привычек, связанных с использованием интернета, и, в частности, скачивания или стриминг фильмов, телесериалов и музыки с нелегальных сайтов.

Среди литовцев оказалось наибольшее количество нарушителей: 45% опрошенных признали факт намеренного использования нелегальных сайтов в интернете (в 2016 – 40%), и лишь 29% заявили о том, что никогда не пользовались пиратским контентом.

За литовцами следуют молодые эстонцы (39% намеренных нарушителей), греки и португальцы (34%).

Согласно исследованию, в наименьшей степени интернет-пиратство распространено в Германии, где лишь 13% молодых пользователей намеренно скачивали нелегальный контент, Великобритании (14%), на Мальте (15%) и в Румынии (18%).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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