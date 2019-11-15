LED-лента 3014 220 вольт — качественное и экономичное освещение высокого уровня

Современная LED-лента 3014 220 В относится к последним разработкам нашего поколения. Она, как и другие подобные ей модели на 220В, подключается к электросети 220В без блока питания. Подключение осуществляется посредством специального кабеля. С его помощью идет преобразование напряжения с 220 вольт в 110 вольт. Для максимально подходящего выбора, ознакомьтесь со всеми видами по ссылке. Области применения изделий данного типа разнообразные и многочисленные. Назовем некоторые из них. Это:
- наружная реклама;
- подсветка и декорирование фасадов зданий;
- создание качественной подсветки в квартирах, особняках, для архитектурных элементов зданий и т.п.;
- организация освещения аквариумов и бассейнов, санузлов;
- декор ландшафтов.
Разумеется, это не все области использования этого LED-продукта. Его можно применять в коммерческих помещениях, офисах, при проведении различных мероприятий. Монтаж происходит достаточно просто.
Как подключить ЛЭД-ленту безопасно и правильно
Монтаж не займет у вас много времени. Однако подключение следует осуществлять в соответствии с некоторыми правилами. ЛЭД-продукцию данного типа следует подключать с использованием кабеля через коннектор. У этих лент есть отверстия в месте разреза. В них и нужно вставить коннектор. У специального кабеля, который нужен для подключения предмета, тоже присутствуют 2 отверстия для коннектора. Как видим, все достаточно просто. Если вы все сделали правильно, то у вас получилось, что к коннектору присоединены две ЛЭД-ленты с кабелем питания.
Преимущества светодиодного освещения
Такое освещение имеет массу достоинств. Например:
- ЛЭД-лента 3014 220 вольт (и подобные ей) имеет класс защиты IP 67, то есть присутствует защита от пыли и влаги, разрешено использование вне помещений или в зданиях с высокой влажностью;
- диапазон температур, при которых разрешено использовать изделие, — от — 40 до +50°C;
- изделие обладает высокой прочностью, практически не нагревается;
- срок работы составляет до 50 тыс. час;
- чтобы подключить предмет, не нужны дополнительные источники питания, а только специальный кабель и коннектор;
- продукция на рынке представлена в двух вариантах. Это катушки по 50 и 100 м;
- даже изделие на 100 м разрешено подключать к одной розетке;
- ЛЭД-ленту легко монтировать, резать ее можно кратно 1 метру. Также прилагаются особые П-образные крепления.
Резюме
Подытожим вышесказанное ранее. Немаловажное достоинство этого ЛЭД-продукта заключается в том, что можно для него использовать одновременное последовательное подключение от одного источника до 50 метров LED-ленты.
Монтировать подсветку подобного типа несложно, это не займет много времени. Не придется подводить дополнительный источник питания. ЛЭД-ленты имеют хорошую яркость, они надежные и экономичные. Именно это способствует повсеместному распространению продукции на рынке. Она имеет прекрасные технические и эксплуатационные характеристики, обеспечивается непревзойденный эстетический эффект. Если вы заинтересованы в покупке LED-ленты, обращайтесь в хорошо себя зарекомендовавший интернет-магазин.