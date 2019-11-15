Выбирая чернила для печати, стоит помнить, что каждый тип принтера имеет собственную специфику. И потому расходники для них могут потребоваться разные. Если говорить о струйных МФУ и принтерах, они могут быть пьезоэлектрическими и термоструйными. В термоструйных системах осуществляется нагрев чернил до газообразного состояния, что осуществляется благодаря электрическому току. Далее вещество подается под давлением на бумагу через сопло.

Пьезоэлектрические системы же работают благодаря пьезокристаллу, который имеется в камере с чернилами. Здесь происходит смена его формы под электрическим током. Из-за этого капли чернил выдавливаются на бумагу.

Учитывая эти особенности, можно понять, что чернила для обоих случаев будут разными по составу. И покупать универсальные варианты для струйных моделей весьма опрометчиво, лучше остановиться на специализированных решениях. Ведь чернила в термоструйных агрегатах могут нагреваться до 500 градусов.

Разумеется, что универсальные материалы в таких условиях могут оказаться не просто бесполезными, но и опасными для устройства. Они могут засорить сопла, или вовсе вывести технику из строя. Подойдут ли чернила для струйного принтера? Информацию такого рода можно уточнить на этикетке к материалам.

Особенности чернил к струйным принтерам

В большинстве случаев для струйных решений используются водные краски. Однако они не могут быть водостойкими, и при попадании жидкости на отпечатанный документ текст или изображение может поплыть. Чтобы избежать подобного, ряд производителей стал создавать пигментные варианты.

Это более стойкие краски, которые не выцветают и не боятся воды. Они используются в дорогостоящих системах. Также существуют смедные варианты, когда черная краска идет на пигментной основе, а цветные — на водной. Есть и некоторые другие варианты, менее распространенные.

Но в любом случае, смешивать красители разного типа нельзя. Нужно изначально знать, какой именно используется в вашем оборудовании, и покупать соответствующий. Как правило, на упаковке материалов есть вся нужная информация, и ее необходимо читать.

Чернила продаются сегодня в огромном многообразии, их выпуском занимается масса компаний. Чтобы купить подходящее решение, стоит обратиться в специализированный магазин. К тому же, там смогут помочь с выбором, если это будет необходимо.

Полезные советы

Когда чернила заканчиваются, важно не допустить некоторых ошибок, которые могут вывести принтер из строя. Так, ни в коем случае не стоит:

Смешивать разнотипные чернила, мешать варианты от разных компаний-производителей. Как минимум, стоит израсходовать предыдущие до конца, а потом уже заливать новые.

Печатать без чернил в картридже. Это вызывает поломку головки.

Оставлять струйный принтер без дела. Он должен работать хотя бы раз в неделю, чтобы чернила не засыхали.

Если вам некогда выискивать расходники на замену, всегда можно купить струйные чернила на сайте: https://mak.trade/chernila-dlya-struynykh-printerov/. Многие люди покупают сегодня их именно через интернет ,и этот подход полностью себя оправдывает.

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