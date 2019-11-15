В прошлом месяце американские операторы связи сообщили, что уже со следующего года перейдут на новый стандарт сообщений — RCS. Однако корпорация Google опередила их и уже сейчас начала предоставлять пользователям бесплатную услугу по замене SMS на RCS, передает CNews.

Согласно данным, технология RCS доступна американцам с 14 ноября. Поэтапное внедрение нового стандарта сообщений Google реализует на базе операционной системы Android, на уровне встроенного приложения «Сообщения».

«Особенности технологии RCS позволили Google развернуть новую систему обмена сообщениями на замену SMS самостоятельно, без участия операторов. Для этого корпорации потребовалось запустить собственные серверы для обработки потока сообщений и обеспечить поддержку RCS в ОС для мобильных устройств», — сообщает ресурс.

Напомним, в конце октября четверка крупнейших в Америке мобильных операторов — AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile — инициировала создание совместного предприятия Cross-Carrier Messaging Initiative, основной задачей которого станет объединений усилий всех четырех компаний в процессе замены SMS на стандарт нового поколения.

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