«Роскосмос» сообщил о переносе запуска трех спутников «Гонец». Согласно новому контракту, отправка аппаратов в космос, запланированная на 2020 год, состоится в 2021 году, передает ТАСС.

Сообщается, что «Роскосмос» разорвал контракт с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который предусматривал запуск спутников в 2020 году. Вместо него госкорпорация и ЦЭНКИ заключили новый, прописывающий отправку аппаратов в космос на год позже.

В «Роскосмосе» перенос связывают с «техническими моментами». Из соглашения о расторжении контракта известно, что никаких затрат по нему произведено не было, так как работы еще не начинались.

«Стоимость выполненных работ по государственному контракту, согласно акту сверки расчетов, составляет 0 рублей. Всего выплачено и авансировано 0 рублей», — говорится в соглашении.

Напомним, в начале месяца «Роскосмос» сообщил, что в 2024 году планирует запустить отечественную спутниковую систему телефонной связи. Система будет называться «Гонец» и включать в себя 28 спутников.

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