Почему Apple не повышает стоимость iPhone 11, как это было на протяжении многих лет? Возможно, это связано с тем, что компания стремится увеличить продажи iPhone, пытаясь сместить центр тяжести с телефонов на сервисный бизнес.

Новые iPhone сохранили или снизили прошлогодние цены. IPhone 11 начального уровня стоит на 3 500 рублей меньше, чем прошлогодний iPhone XR. Два других телефона — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — стоят по той же цене, что и их предшественники, но в них заложено больше функций, в том числе дополнительная камера.

Снижение цен распространяется и на старые устройства компании: цена на телефон Apple X была снижена до 38 000 рублей, что на 25 000 меньше первоначальной цены. Цена iPhone 8 упала до 28 000 руб.

Цена на смартфоны высокого класса

Несколько лет назад Apple начала агрессивно повышать цены на свои премиальные смартфоны. Аналитики говорят, что Apple повышает стоимость этих флагманских телефонов, чтобы компенсировать снижение продаж. Высокие цены, которые постоянно росли, казались новой нормой для крупнейших флагманских телефонов Apple.

Но исследование Strategy Analytics показывает, что потребители становятся менее терпимыми к телефонам премиум-класса: владельцы смартфонов теперь держат свои телефоны в среднем 33 месяца по сравнению с 27,5 месяцами в 2018 году. В результате продажи устройств Apple значительно уменьшились, а доходы от iPhone снизились на 12% по сравнению с прошлым годом в течение июньского квартала. В главном праздничном квартале прошлого года продажи iPhone упали до 64 миллионов единиц с 73 миллионов устройств, проданных в праздничном квартале 2017 года.

Лучшая технология по более низкой цене

Конечно, это не значит, что Apple фактически снизила цены на iPhone 11 Pro и Pro Max. Но, в то время как некоторые предыдущие анонсы iPhone могли вносить совершенно постепенные изменения, трудно утверждать, что iPhone в этом году не принесет пользы.

Apple даже добавила третью камеру для новых 11 Pro и Pro Max — без повышения цены. Телефоны Ultra Wide, Wide и Telephoto могут создавать снимки с более высоким разрешением, улучшенные снимки при слабом освещении и значительно улучшенную съемку и монтаж видео. Камеры с улучшенной глубиной на передней панели телефонов позволяют делать медленные «селфи» («slofies»), и, несмотря на некоторую обратную реакцию на имя функции в Twitter, slofies, вероятно, будут популярны среди энтузиастов социальных сетей. И все новые телефоны, включая более дешевый iPhone 11, состоят из более мощных процессоров и графических процессоров. Apple утверждает, что они имеют более длительный срок службы батарей, чем их предшественники.

Переход к новым технологиям

Есть и другие причины, по которым Apple может держать цены на прежнем уровне. В некотором смысле Apple переживает технологический разрыв. Qualcomm заявляет, что уже существуют 150 телефонов 5G, большинство из которых находятся в Китае, но Apple выпустит iPhone 5G только к следующему году. С появлением новой беспроводной технологии Apple, возможно, опасалась, что некоторые будущие покупатели iPhone отложат до следующего года модернизацию своих телефонов.

Это правда, что некоторые пользователи iPhone, которые жаждут высоких скоростей, могут отложить покупку нового телефона до следующего года. Но Apple попыталась повысить ценность своих последних телефонов за счет более низкой или аналогичной цены. А благодаря тому, что все больше людей используют свои новейшие устройства, Apple может иметь превосходный шлюз для своей первой в своем роде игровой платформы подписки и модных ТВ-шоу.

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