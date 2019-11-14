Nokia запустит производство смарт-телевизоров в Индии. Уже известно, что новые модели получать дисплей с диагональю от 50 дюймов, передает 3Dnews.

В частности, появилась информация о модели 55CAUHDN с 55-дюймовым экраном. Разрешение устройства составит 3840 × 2160 пикселей — формат 4К.

«Говорится об использовании технологии Intelligent Dimming Technology, призванной улучшить качество изображения, в частности, обеспечить глубокий чёрный цвет. За формирование звукового сопровождения будет отвечать аудиосистема JBL», — отмечает ресурс.

Также отмечается, что новые телевизоры будут работать на операционной системе Android TV 9.0 Pie и иметь выход в онлайн-магазин приложений. По прогнозам, анонс данного модельного ряда Nokia состоится в конце текущего-начале следующего года.

Напомним, в конце октября стало известно, что Nokia расширяет штат для ускорения разработки 5G-решений. Компания сократила прогноз прибыли на текущий и следующий года в связи с инвестициями в разработку технологий нового поколения.

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