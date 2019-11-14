В правительстве могут рассмотреть введение налога для видеосервисов вроде YouTube и Netflix. Такое предложение внес комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, передают Українські Новини.

Председатель комитета Александр Ткаченко отметил, что такое нововведение поможет осовременить и более эффективно реализовать выполнение норм Европейского Союза.

«Субъекты, которые должны регулироваться этим законом, — это, собственно, аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа — это телевидение и радиовещание; нелинейные медиа. Должен подчеркнуть этот вопрос — они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как «Megogo», Netflix и другие, не только ими ограничиваются», — сказал Ткаченко.

Помимо компаний по продаже видеоконтента, обложить налогом планируют все платформы общего доступа, включая СМИ и соцсети.

«Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, поэтому, собственно, и налоги они должны платить на украинской территории», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, ранее в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что в скором времени YouTube может подпасть под регулирование Нацсовета наравне с OTT-провайдерами.

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