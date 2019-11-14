Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко подписал Меморандум о сотрудничестве с главным исполнительным директором lifecell Исметом Языджы. Стороны договорили о совместном внедрении smart-проектов в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба оператора.

«Компания lifecell и Днепропетровская ОГА договорились совместно участвовать в цифровой трансформации области и сотрудничать в рамках создания, организации и реализации совместных проектов и мероприятий для реализации концепции Smart Region в Днепропетровской области», — сказано в пресс-релизе.

Подписанный сторонами меморандум о сотрудничестве провозглашает участие lifecell в smart-проектах, которые ОГА планирует реализовать в области. Для этого оператор связи задействует собственные наработки и подключит использование инновационных технологий.

Среди проектов, которыми Днепропетровская ОГА и lifecell займутся совместно: развитие инженерных решений (в частности для транспортной инфраструктуры); внедрение MobileID; внедрение IoT-технологий в работу коммунальных и промышленных предприятий; развитие инструментов телемедицины и прочее.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что lifecell оборудовал лабораторию сетевой безопасности в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ). В сотрудничестве с университетом оператор намерен на практике обучать будущих специалистов технологической отрасли.

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