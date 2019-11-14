Чехлы Smart Battery для iPhone XS , XS Max и XR пока поставляются в ограниченном количестве, и те, кто желает заказать аксессуар может надеяться на его получение только в конце второй половины года.

Пока что не говорится официально по какой причине чехлы аккумуляторы для iPhone XS такие как тут временно недоступны у Apple. Можно предположить, что это связано с производственными проблемами или недостатком запасов комплектующих.

На данный момент Smart Battery для iPhone XS, XS Max и XR планируют поставлять ближе к концу текущего года. Поэтому можно рассчитывать на получение любого цвета кейса – начиная от белого, черного и завершая розовым песком только к этому временному промежутку.

Кроме того, возникает параллельная проблема и с гарантийным обслуживанием умных кейсов. И как уже известно, такая услуга пока остается недоступной из-за недостатка комплектующих. Об этом уже говорят пользователи сети, приводя в подтверждение информацию от розничных поставщиков. Но эксперты считают, что в следующем году все изменится, и неурядицы с поставками улучшатся. Поэтому будет не проблема купить чехол – батарею для XS Max или другой модели флагманской линейки. А если вы нуждаетесь в надежном аксессуаре, то его можно выбрать в интернет — магазине Укртехника. Там можно подыскать для своего Айфона любой модели качественный кейс в разных цветах и емкости.

Сеть будоражит вопрос сокращения поставок Smart Battery Case для iPhone XR, XS и XS Max и перенос их на неопределенное время. И пока компания Apple пытается решить вопрос, чтобы смарт чехлы – зарядки для все же были в доступе пользователей, многие обычные магазины продают аксессуары для последних моделей флагманов, предлагая разные вариации Smart Battery Case. В то время как интернет-магазин компании показывает необычно широкий ожидаемый диапазон дат поставки к Новому году.

На лицо дефицит, который коснулся буквально все iPhone XR, XS, а также все цвета iPhone XS Max в том числе и новую версию Pink Sand для XS Max, которая появилась в марте. Ситуацию усугубляет молчание Apple, которая никак не предлагает объяснения задержек в доставке. Поэтому пока что остается ключевым ответом – нехватка компонентов. Учитывая, что старый iPhone 7 Smart Battery Case остается как и прежде в фаворе, то вполне разумным остается объяснение, что не хватает новых деталей, которые используются в крайнем дизайне умных аксессуаров Apple. Например, умные чехлы с аккумулятором iPhone XS Max XR, XS и объединяются общей совместимостью беспроводной зарядки Qi и более внушительными по емкости батареями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.