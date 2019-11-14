Организация Cable Europe, лоббирующая интересы кабельных операторов Европы, заявила о намерениях изменить название на GIGAEurope.

Индустриальное объединение кабельщиков Cable Europe пребывает в процессе организационных преобразований, с учётом всех изменений, произошедших в кабельной индустрии за последние годы, включая, в частности, продажу сетей Liberty Global в Германии и странах Центральной Европы компании Vodafone и расширению конвергенции между фиксированными и мобильными сетями.

Открывая заключительное мероприятие в рамках проходящего в Берлине съезда кабельщиков, президент Cable Europe Мануэль Конштамм заявил о том, что новая организация сосредоточие своё внимание на конвергениции мобильных и фиксированных сетей, а также на развитии высокоскоростного интернета в сетях различных типов.

«В следующем году мы собираемся изменить характер и структуру Cable Europe, чтобы сосредоточиться на конвергенции фиксированной и мобильной связи», – отметил Конштамм.

Он заявил, что внимание новой организации, которая получит название GIGAEurope, будет сосредоточено на предоставлении услуг высокоскоростной связи.

Конштамм заявил, что Cable Europe заказала проведение исследования, призванного показать, каким образом высокоскоростная связь повлияла на целый ряд видов деятельности, включая здравоохранение и промышленность.

Членами ассоциации, создаваемой на базе Cable Europe, будут ведущие компании, работающие в сфере конвергенции видео, широкополосного интернета и связи – в частности, Liberty Global, Vodafone и Telenet.

Ассоциация будет отстаивать интересы своих членов, руководствуясь тремя основными принципами: политика должна обеспечивать правильный баланс между инвестициями и конкуренцией; частные инвестиции – предпочтительнее государственных инвестиций; регулирование должно быть тщательно продуманным, а также не упреждающим.

В Cable Europe заявили, что GIGAEurope будет представлять все направления отрасли связи – не только провайдеров или связанные с ними организации, но также и организации, являющиеся частью быстро растущей цифровой экосистемы.

Официально новая организация начнёт работу в начале 2020.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.