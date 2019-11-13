Российским властям предложили обязать граждан при выходе в интернет регистрироваться по паспорту. Инициатор идеи — президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков — уверен, что это поможет обнаружить нарушителей в сети, передает Кабельщик.

Суть предложения Янсукова заключается в том, что каждый гражданин при входе в сеть должен будет предоставлять свои паспортные данные для регистрации. Такие правила, по мнению инициатора, должны действовать и в местах публичного доступа в интернет, и при входе с домашней сети.

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет, — говорится в обращении главы ассоциации. — Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», — сказал Янсуков.

Граждане РФ, не достигшие 18-летия, должны использовать интернет, предоставляя паспортные данные своих родителей. Янсуков считает, что это поможет уберечь детей от негативного воздействия интернета. А вся инициатива в целом рассчитана на то, чтоб получать информацию о всех пользователях, и, в случае нарушений, оперативно устанавливать личности недоброжелателей.

Напомним, с 1 ноября в России вступил в силу закон о суверенном интернете. Теперь власти смогут контролировать входящий интернет трафик и, по сути, изолировать весь сегмент рунета.

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