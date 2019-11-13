Эксперты обнаружили новые уязвимости в протоколе безопасности 5G. По данным специалистов, с их помощью злоумышленники могут отслеживать местоположение владельца смартфона с поддержкой технологии пятого поколения, передает Anti-Maiware.

Согласно данным, специалистам университетов Пердью и Айовы при помощи 5GReasoner удалось обнаружить в протоколе безопасности сети пятого поколения целых 11 уязвимостей. Из-за них может быть отслежено местоположение пользователей смартфонов, а само устройство — отключено от сети. Более того, злоумышленники могут использовать эти лазейки для имитации экстренных оповещений, что может вызвать панику.

Эксперты установили два способа воздействия злоумышленниками на устройство жертвы. В первом случае им удалось получить сетевые идентификаторы смартфона жертвы, которые в дальнейшем могут быть использованы для отслеживания местоположения цели. А во втором — смартфон пользователя был отключен от сети и обслуживания.

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