Смарт-телевизоры — желанная техника для тех, кто любит совмещать множество функций в одном устройстве. Но покупка дорогостоящей аппаратуры не всегда входит в ближайшие планы семейства. Поэтому успешно продаются надежные смарт-приставки на Android TV. Актуальные и полезные девайсы обеспечивают высокую конкурентоспособность традиционных телевизоров и новейших моделей. На сайте https://citysmarttv.com.ua/products/ugoos-am-6-pro.html можно заказать Ugoos AM6 Pro. Эта «умная» приставка стала лидером в своем ценовом диапазоне.

Ugoos AM6 Pro и ее особенности

Миниатюрный и прочный металлический корпус с двумя антеннами и боковыми отверстиями для вентиляции, портами для подключения девайсов — приставка выглядит солидно и лаконично одновременно. Можно воспользоваться слотом для карты памяти или USB 2.0 и 3.0. Наличие разъема SPDIF — удобство для тех, кто привык смотреть видео с отличным звучанием. Вы можете подключить мощную колонку или аудиосистему. К другим преимуществам ультрамодной смарт-приставки Ugoos AM6 Pro относятся:

до 4 ГБ оперативной памяти для оперативной обработки информации;

возможность эксплуатации в качестве локального хранилища с целью обмена файлами;

процессор Amlogic S922X — залог высокой производительности устройства;

возможность использования полезных, интересных приложений после их предварительной установки на приставку;

графика ARM Mali TM-G52 MP6 для воспроизведения файлов в высоком разрешении 4K;

отличный сигнал Wi-Fi 2.4G+5G с технологией MIMO.

Android Smart TV Box: общие возможности приставок

Поддержка беспроводного и проводного подключения к интернету — приоритетная функция для покупателей смарт-приставок. С ее помощью можно за пару минут превратить обычный телевизор в «умный» и наслаждаться просмотром нового контента в отличном качестве. К другим возможностям Android Smart TV Box относятся:

воспроизведение файлов в распространенных форматах аудио и видео;

управление телевизионным пультом;

подключение внешних носителей информации.

Выбрать подходящую модель смарт-приставки можно на сайте https://citysmarttv.com.ua/products/ по привлекательной стоимости. Вы сможете сделать операционную систему Android доступной для традиционного телевизора, общаться в социальных сетях, подключать клавиатуру и мышь для быстрого серфинга, пользоваться приложением Play Market.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.