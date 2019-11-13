В Казахстане завершилось строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов на космодроме Байконур. Уже с 2020 года республика планирует запустить собственное производство космических аппаратов, передает 365info.kz.

На международном форуме «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики» в Нур-Султане министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев отметил, что для отечественной космонавтики это большой шаг вперед.

«В 2020 году мы планируем выйти на новый уровень и начать проектирование и производство собственных спутников. Это начало большого пути Казахстана как полноправного участника мирового космического сообщества», — сказал Жумагалиев.

Напомним, в апреле Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-Министром Аскаром Маминым для обсуждения совместной реализации проекта «Байтерек». Целью проекта является построение на космодроме Байконур нового ракетного комплекса, с которого будут происходить старты произведённых в России ракет.

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