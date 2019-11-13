В Беларуси будут вещать три новых канала НТВ. «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал» уже получили соответствующие лицензии, передает ПраймПресс.

«НТВ Право» – круглосуточный документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. В программе канала транслируются судебные шоу, журналистские расследования, документальные сериалы.

«НТВ Стиль» – круглосуточный канал о стиле жизни. В его эфире представлены лучшие программы НТВ о путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over шоу, передачи о здоровом образе жизни и психологии, документальные проекты.

«НТВ Сериал» – круглосуточный телеканал сериалов и телевизионных фильмов.

Напомним, в начале октября о желании расширить вещание украинских каналов в Беларуси заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Также Глава государства хотел бы приумножить количество беларусских каналов, вещающих в нашей стране.

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