В России суд изберет наказание двум предпринимателям, пиративщим каналы Viasat, НТВ, «Ред Медиа» и «Триколора». Правообладатели ожидают строгих мер по отношению к нарушителям, передает Кабельщик.

Сообщается, что Новочеркасский городской суд заканчивает рассмотрение дела, возбужденного против неких Захарова Г. и Ивановой А., против которых подала иск группа медиакомпаний. Известно, что нарушители незаконно транслировали по сети кабельного телевидения 10 тысячам абонентов г.Новочеркасска телевизионные каналы вышеупомянутых групп, «навредив», в общей сложности, на 30 миллионов рублей.

Примечательно, что обвиняемый Захаров проходит по делу пиратства уже четвертый раз. На стадии предварительного следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако группы-правообладатели надеются, что суд назначит ему более строгое наказание. В таком случае Захарову грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в конце прошлого месяца компания Group-IB обнародовала актуальные данные по состоянию пиратского рынка в России. Исходя из представленной информации, доходы пиратов в 2019 году снизились впервые за 5 лет.

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