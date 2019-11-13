Электронная техника компании Philips представлена преимущественно в среднем ценовом сегменте: это надежные, стабильно работающие ТВ с набором необходимых пользовательских функций.

Нацеленность на массового покупателя без урона в технологичности и качестве — основная причина, по который пользователи предпочтут купить телевизор Philips. Не претендуя на звание флагмана в инновациях, компания, тем не менее, из года в год представляет улучшенные модели телевизоров с уникальными запатентованными технологиями (Ambilight или процессор изображения 5Р), которые действительно улучшают пользование продуктом.

Телевизор Филипс купить можно в интернет-магазине TopTV. Наш каталог представлен множеством моделей последних годов с разными функциями и характеристиками. Бюджетный ТВ для просмотра эфирных передач или мощная платформа для игр и контента — выбор за вами. Консультанты помогут быстро подобрать отличный вариант за умеренные деньги: для этого можно заказать обратный звонок.

Купить телевизор Philips: критерии выбора

Выбирая телевизор, большинство покупателей не планируют обновлять его в течение ближайших лет. Чтобы покупка была полезной и отвечала вашим нуждам, при выборе обратите внимание на базовые критерии.

Диагональ телевизора. Разглядеть картинку на маленьком дисплее с большого расстояния сложно, как и охватить происходящее на огромном экране с расстояния двух метров. Общепринятая формула, которая позволяет купить телевизор Philips в соответствии с параметрами помещения, выглядит так: расстояние от зрителя до телевизора равняется 3-4 значениям диагонали.

С параметрами диагонали напрямую связано разрешение, определяющее детализацию и четкость картинки. Для небольших дисплеев вполне достаточно традиционных и даже немного устаревших форматов HD Ready, Full HD. А вот в полной мере ощутить прелести просмотра кинофильмов на 60-дюймовом дисплее удастся, если выбрать модель с разрешением 4K UHD (4К оправдана при условии хорошего сигнала).

«Умная» платформа Smart TV предназначена для тех, кто не мыслит своего отдыха без погружения в интернет-пространство. Технология позволяет просматривать фильмы и подкасты онлайн, пользоваться всевозможными полезными сервисами и играть.

Встроенная поддержка WiFi сделает интернет-серфинг максимально комфортным для пользователя.

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